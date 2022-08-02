الإطاحة بإرهابي في كركوك

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت المديرية في بيان، “بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت وضمن سلسلة الواجبات النوعية التي يقوم بها أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن لضرب معاقل الإرهاب وبجهد فني، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية آنفاً وبالتعاون مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة”.

وأضافت أن “الإرهابي قام بمبايعة العصابات في العام (2015)، وكان يقوم بتزويد العصابات الإجرامية بالمعلومات بشأن وجود وتحركات القوات الأمنية في محافظة كركوك، إضافة الى قيامه بنقل المواد الغذائية الى مضافات العصابات الإرهابية”,

وتابعت المديرية، أن “المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، جاء القبض في قرية مراطة الكبيرة التابعة لناحية الملتقى – قضاء كركوك”.