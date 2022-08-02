النائب رفيق الصالحي : شعور الاطار بالمسؤولية يدفعه لدعوة الفرقاء الى الحوار

أكد النائب عن الإطار التنسيقي رفيق هاشم الصالحي، الثلاثاء ، عدم السماح بـ”الانقلاب” على الشرعية الدستورية وإلغاء مؤسسات الدولة، مشيرا الى شعور الاطار بالمسؤولية يدفعه لدعوة الفرقاء للحوار.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعور الإطار بالمسؤولية الشرعية يدفعه لدعوة جميع الفرقاء إلى الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأضاف أن “المتظاهرين اثبتوا التزامهم بشرعية التظاهرات وسلميتها”، مبينا ان “تظاهرات الشرعية تعيد هيبة مؤسسات الدولة وعدم السماح ب الانقلاب على الشرعية”.

وأشار الصالحي الى أن “التهدئة والحوار فهو السبيل الوحيد لتجاوز اي خلافات موجودة”.