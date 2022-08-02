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عقلاء القوم ينهون اكبر تهديد لمستقبل العراق المعاصر واشادة سياسية بالقوى الشيعية


بالتزامن مع انتهاء التظاهرات التي دعا اليها الاطار التنسيقي، مساء امس الاثنين، تلاشت امال وطموحات بعض القوى السياسية المحرضة على الفتنة بحدوث فتنة شيعية ، فيما اشادت قوى كردية وسنية بحكمة قادة القوى السياسية الشيعية بنزع فتيل الازمة.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التظاهرات التي دعت اليها تنسيقية الدفاع عن الشرعية والدستور نجحت في ايصال رسالتها وقد عادت دون حدوث اي ازمة سياسية”.

وأضاف تركي، ان “الدعوات الى التهدئة وامتصاص الغضب الشعبي من قبل قادة الاطار حققت ما تصبو اليه بكل اريحية ودون اراقة اي دماء وقد انتهت ما تدفع به بعض القوى الاقليمية والسياسية الى حرب بين المكون”.

الى ذلك اشادت القوى السنية والكردية بخطوات التهدئة وقبول الحوار بين قادة الاطار التنسيقي والتيار الصدري عقب انسحاب المتظاهرين من الاطار ومتظاهري التيار في المحافظات، مؤكدين انها نزعت فتيل الازمة.

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