التربية تبحث شمول هؤلاء الطلبة بامتحانات الدور الثاني

ناقش وزير التربية علي حميد الدليمي، إمكانية شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بـامتحان"الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي مع هيئة الراي بعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية .

واتفق المجتمعون على قرار شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022.

وبيّن المكتب الاعلامي لوزير التربية أن معاليه عرض القرار على القيادات العليا في الوزارة ضمن اجتماع هيئة الرأي، وتم التصويت عليه بالإجماع؛ مراعاةً لظروف الطلبة بصورة عامة.

ودعا الدليمي أبناءه الطلبة إلى استثمار هذه الفرصة التي منحت لهم والمثابرة لتحقيق حلم النجاح، فيما أثنى في ختام حديثه على جهود لجنة التربية النيابية وحرصهم الدائم على دعم العملية التربوية ومستقبل الطلبة لإكمال مسيرتهم العلمية.