الأخبار

التربية تبحث شمول هؤلاء الطلبة بامتحانات الدور الثاني


ناقش وزير التربية علي حميد الدليمي، إمكانية شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بـامتحان"الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي مع هيئة الراي بعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية .

واتفق المجتمعون على قرار شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022.

 وبيّن المكتب الاعلامي لوزير التربية أن معاليه عرض القرار على القيادات العليا في الوزارة ضمن اجتماع هيئة الرأي، وتم التصويت عليه بالإجماع؛ مراعاةً لظروف الطلبة بصورة عامة.

 ودعا الدليمي أبناءه الطلبة إلى استثمار هذه الفرصة التي منحت لهم والمثابرة لتحقيق حلم النجاح، فيما أثنى في ختام حديثه على جهود لجنة التربية النيابية وحرصهم الدائم على دعم العملية التربوية ومستقبل الطلبة لإكمال مسيرتهم العلمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عقلاء القوم ينهون اكبر تهديد لمستقبل العراق المعاصر واشادة سياسية بالقوى الشيعية
التربية تبحث شمول هؤلاء الطلبة بامتحانات الدور الثاني
الجيل الجديد: تظاهرات السبت ستشمل جميع مدن كردستان
الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش جنوب سامراء
تعليق ايراني جديد حول أحداث العراق الاخيرة
الشيخ قيس الخزعلي: العامري قارع النظام البائد ودافع عن العراقيين
محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي 3 أيام
الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق
اندلاع داخل دار ضيافة مجلس النواب
النائب عن صادقون على تركي : هادي العامري يمثل عامل استقرار سابقا واليوم في العملية السياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك