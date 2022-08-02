الجيل الجديد: تظاهرات السبت ستشمل جميع مدن كردستان

كشف القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الثلاثاء، عن موعد تظاهراته التي دعا لها رئيس الحراك شاسوار عبد الواحد.

وقال داود في حديث ل /المعلومة/ إن “التظاهرات ستكون يوم السبت المقبل وفي جميع مدن إقليم كردستان، وهدفها إيصال رسالة للرأي العام بأن الفساد في كردستان وصل لمراحل كبيرة جدا”.

وأضاف أن “الأهداف الرئيسية للتظاهرة هي تثبيت موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المقرر، والأمر الآخر استنكار عمليات الفساد الكبرى في الإقليم وسرقة الثروات وسوء الخدمات وارتفاع معدلات الضرائب”.

وتعاني مدن إقليم كردستان من سوء الخدمات وارتفاع أسعار الوقود لمستويات عالية وتأخر صرف رواتب الموظفين.