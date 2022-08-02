تعليق ايراني جديد حول أحداث العراق الاخيرة

أعتبر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، دور المرجعية الدينية وتضامن ووحدة القادة السياسيين من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق الداخلية.

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي على هامش الدورة السابعة من مراسم منح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية في طهران، "يتحلى القادة العراقيون بالكفاءة والبراعة اللازمة لحل المشاكل والأزمات في بلادهم".

واضاف أن "اندلاع أي صراع داخل العراق هو الخط الأحمر للحكومة العراقية"، معتبرا "دور المرجعية الدينية وتضامن ووحدة القادة السياسيين من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق الداخلية".

ويوم أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعانيإن ان إيران "تؤكد دائمًا على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في العراق وتعتقد أن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة".

وأوضح كنعاني بحسب وكالة مهر للأنباء، حول موقف إيران من التطورات الأخيرة في العراق، أن "العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، نحن نتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية".

وشدد على أن "إيران أكدت دائما على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في هذا البلد الجار والصديق والشقيق وتؤمن بأن أمن العراق هو أمن إيران والمنطقة. مضيفا نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية".