الشيخ قيس الخزعلي: العامري قارع النظام البائد ودافع عن العراقيين

وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بأنه "شيخ الإطار".

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "العامـري، يبقى شـيخ المجاهديـن، الذي شهدت لـه سـاحات البطولة بالمواقف المشرفة، ابتـداء مـن مقارعتـه للنظام العفلقـي البائـد، وصولاً الى وقفتـه المعروفة في الدفـاع عـن

العراق والعراقييـن إبـان الغـزو الداعشي، فهـو بقيـة السـيف، ورفيـق الشهداء القـادة، الذي سيبقى سائرا عـلى دربهـم في توحيد الكلمة ورص الصفوف".

واختتم الشيخ الخزعلي، تغريدته بوسم قال فيه، إن "العامري شيخ الإطار".