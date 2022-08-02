اندلاع داخل دار ضيافة مجلس النواب

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "الحريق اندلع داخل دار الضيافة لمجلس النواب في المنطقة الخضراء".

وأشار المصدر إلى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث

يذكر ان اتباع التيار الصدري قاموا باحتلال بناية مجلس النواب باسلوب همجي وقاموا بتكسير الاثاث والمرافق الاخرى