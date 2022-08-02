النائب عن صادقون على تركي : هادي العامري يمثل عامل استقرار سابقا واليوم في العملية السياسية

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي، الاثنين، أن خطاب الإطار التنسيقي لابد أن يكون بصورة موحدة ويهدف إلى درء الفتنة وإيقاف النزيف داخل المكون الشيعي، فيما بين أن العامري ومن باب المسؤولية الشرعية والقانونية يحاول ترطيب الأجواء بين الإطار والتيار.

وقال تركي في حديث ل / المعلومة /، إن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري يمثل عامل استقرار سابقا واليوم في العملية السياسية، ولغته تحتكم إلى الحوار والهدوء وعدم التصعيد وعدم الانجرار إلى العنف”، مبينا انه “من باب المسؤولية الشرعية والقانونية نرى أن العامري قدم كل محاولات لترطيب الأجواء بين الاطار والتيار”.

وأضاف، أن “ردود بعض الأطراف السياسية على العامري لا تبني دولة ولا تجلب استقرارا للعملية السياسية، ولكن تحاول تأجيج الوضع العام في البلد”.

وأوضح النائب عن كتلة الصادقون أن “الخطاب اليوم لابد أن يكون بصورة الموقف الموحد لكل قادة الإطار التنسيقي لان بعض يرى دخول العامري بموقف وسيط بين الإطار والتيار ضعف وانشقاق بين قوى الإطار، وليس موقف تكليف شرعي يهدف إلى درء الفتنة وإيقاف هذا النزيف داخل المكون الشيعي”.