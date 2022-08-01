حريق كبير داخل بناية قرب ساحة الوثبة بمحافظة بغداد .

التعليقات

حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ... الموضوع :

هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )

مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ... الموضوع :

حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان

eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ... الموضوع :

النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له

ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ... الموضوع :

قصيدة من وحي كربلاء

رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ... الموضوع :

الدين الاجتماعي

ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ... الموضوع :

شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!

bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ... الموضوع :

الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة

حمزه المحمداوي : الكلاديو ... الموضوع :

منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!

ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ... الموضوع :

بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل