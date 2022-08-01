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اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية تصدر توجيهات للمتظاهرين الكرام
الأخبار
حريق كبير داخل بناية قرب ساحة الوثبة بمحافظة بغداد .
وكالة انباء براثا
100
2022-08-01
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