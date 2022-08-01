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النزاهة تضبط رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات عمالية في نينوى


 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط رؤساء وأعضاء اتحاداتٍ ونقاباتٍ عماليَّةٍ في نينوى؛ لمُخالفتهم القانون.

وذكر بيان للهيئة،، إن “ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكَّنت من ضبط رؤساء وأعضاء اتحاداتٍ ونقاباتٍ عماليَّةٍ في نينوى؛ لمُخالفتهم القانون”.

وأضافت الدائرة، إنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّنت، بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرِّي، من ضبط رئيس وأعضاء اتحاد عُمَّال نينوى والاتحاد الوطني لمركز نقابات عمَّال نينوى، فضلاً عن الاتحاد العراقي لنقابات العمَّال في المُحافظة، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بتأسيس اتحاداتٍ نقابيَّةٍ للعُمَّال وجباية الأموال خلافاً للقانون”.

وأوضحت أنَّ “عدد المُتَّهمين المضبوطين خلال العمليَّة بلغ ( 12) مُتَّهماً”، مُشيرةً إلى “ملاكات المُديريَّة ضبطت جميع الأوليَّات التي لها علاقة بتأسيس تلك الاتحادات والنقابات”.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الدائرة إلى “ضبط مُتَّهمين اثنين من العاملين في مستشفى ابن سينا التعليميِّ في نينوى؛ لقيامها باستخدام موادَّ مُنتهية الصلاحية في العمليَّات”، لافتةً إلى “استخدام (24) أنبوب قسطرة وريديَّة لمرضى الكلى، إضافة إلى (12) علبة يود يُستخدَمُ لتعقيم الجروح”.

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