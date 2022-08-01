وزارة الدفاع ترد على مقطع فيديو يظهر ضابطا دعا الى الوقوف مع التيار الصدري وتقول انه محال على التقاعد قبل فترة طويلة

أصدرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مقطع فيديو، ظهر خلاله أحد الاشخاص وهو يرتدي الزي العسكري، ويعلن اصطفافه مع التيار الصدري.

وقالت الوزارة في بيان انه “تناولت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لضابط يدعي انه مدير الاستخبارات في وزارة الدفاع، وانه من مؤيدي المتظاهرين ويدعم موقفهم”.

وأكدت الوزارة أن “موقفها السابقة بخصوص المتظاهرين انها تعمل على حمايتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وان كل منتسبي الوزارة من القادة والضباط والمراتب والموظفين هم يقفون موقف الحياد كونهم جهة مسؤولة عن حماية البلد والشعب.

وتؤكد الوزارة ان الضباط الذي ظهر في مقطع الفيديو هو ضابط محال على التقاعد ولا يعمل في الوقت الحالي ضمن ملاكات المؤسسة العسكرية وإن ما ادلى به هو رائيه الشخصي ولا يمثل وزارة الدفاع”.

وبينت أنها “ستلجأ الوزارة الى القضاء العراقي لكل شخص يظهر بصفة عسكري ويدعي انه يعمل حالياً في وزارة الدفاع ويعبر عن رأي لا ينصب في مصلحة البلد ويحرف المعنى الحقيقي لما يقوم به منتسبي الوزارة”.