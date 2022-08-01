اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية تصدر توجيهات للمتظاهرين الكرام

أصدرت اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، اليوم الاثنين، توجيهات للمتظاهرين الكرام

وفيما يأتي توجيهات اللجنة:

١- مكان التظاهر سيكون في الشارع المؤدي الى الجسر المعلق.

٢- الزمان الساعة الخامسة من عصر اليوم.

٣- الدعوة عامة لكل ابناء الشعب العراقي وليست مقتصرة على التنظيمات الخاصة بجهات الاطار التنسيقي فالعراق للجميع.

٤- هدف التظاهرات هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والعملية الديمقراطية وليست موجهة ضد شخص او فئة بعينها.

٥- يمنع الدخول الى المنطقة الخضراء وانتظار التعليمات الخاصة بهذا الصدد.

٦- التعاون التام مع الاجهزة الامنية وعدم الاحتكاك بهم فنحن خرجنا لنعيد لهم هيبتهم التي اسقطها الاخرون.

٧- الاقتصار على حمل العلم العراقي والرايات الحسينية وبيارق العشائر المحترمة فقط.

٨- عدم الانجرار وراء الاشاعات ورفض الشعارات الاستفزازية.

٩- ارتداء الكمامات الطبية ضروري خصوصا في التجمعات الكبيرة

١٠- ضرورة التعاون مع اللجنة المشرفة على مظاهرات دعم الشرعية والالتزام بتوصياتها.