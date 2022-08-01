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القبض على إرهابيين اثنين في بابل بعد استدراجهما من كردستان


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، تمكن المديرية العامة للاستخبارات والامن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بابل بعد استدراجهما من اقليم كردستان وعنصر إرهابي في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أنه "من خلال المتابعة الدقيقة لملف المطلوبين والهاربين من القضاء وبعملية استخبارية نوعية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على ارهابيين اثنين هاربين من محافظة بابل، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب، تمت العملية بعد استدراجهما من اقليم كردستان ومن خلال كمين محكم القي القبض عليهما في قضاء المحاويل بمحافظة بابل".

وأضاف البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية ذاتها وبالتعاون مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك، تمكنت من الاطاحة باحد عناصر عصابات داعش الارهابية الخطيرة الذي قام بمبايعة العصابات في عام (2015)".

وأشار إلى أن "الإرهابي كان يقوم بتزويد العناصر الإرهابية بالمعلومات حول تواجد وتحركات القوات الامنية في محافظة كركوك بالاضافة الى قيامة بنقل المواد الغذائية الى مضافات العصابات الارهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب، جاء القبض في قرية مراطة الكبيرة التابعة لناحية الملتقى - قضاء كركوك".

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