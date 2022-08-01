اقسم عليهم بمصاب الامام الحسين عليه السلام .. العامري يوجه دعوة جديدة إلى الإطار والتيار

وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، دعوة جديدة الى الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما اشار الى ان الدماء العراقية عزيزة على الجميع.

وقال العامري في بيان انه "في اجواء التصعيد الاعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو الى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف"

وتابع، "اكرر ندائي مخلصاً الى الاخوة في التيار الصدري والى الاخوة في الاطار التنسيقي ان يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء ، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما، فالدماء العراقية عزيزة على الجميع".

واشار الى ان "الشعب العراقي العزيز قدم من سبعينيات القرن الماضي الى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة، فكفى دماً ، ورفقا بالدم العراقي فهو امانة في اعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع".

وختم العامري بالقول، "اقسم عليكم بمصاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام ان تركنوا الى التفاهم والحوار، الله الله ب‍العراق، الله الله بالشعب العراقي، الله الله بالدم الحرام في الشهر الحرام".