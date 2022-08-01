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غلق مدخل الخضراء من جهة جسر الطابقين بالكتل الكونكريتية.


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غلق مدخل الخضراء من جهة جسر الطابقين بالكتل الكونكريتية.
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