عشائر الدعوم في قضاء الهندية تعلن المشاركة في التظاهرة والدفاع عن القانون ومنع التسيب والانفلات

بيان / ابناء عشائر الدعوم في قضاء الهندية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تابعنا منذ ايام المسار التصعيدي الذي بلغته الاوضاع في البلاد كإنعكاس للمشهد السياسي ، ولما بلغه الوضع من تصعيد بعض الاطراف نحو الفتنة والاقتتال الداخلي ، ويقود هذا المشروع الدموي هي كتلة صغيرة في المجتمع الشيعي وتعتبر نفسها من القوى السياسية المأسوف على موقفها هذا

وللحفاظ على السلم الاهلي والدستور والقانون ومنع انهيار النظام والدولة ومنع الفتنة التي باتت على شفى حفرة ولمساندتكم في بناء دولة قوية دولة قانون

نعلن مشاركتنا بكل ابناء عشائرنا، للمسؤولية الاخلاقية والانسانية والاجتماعية والمشاركة مع المظاهرات والدفاع عن القانون ومنع التسيب والانفلات ..

اخوانكم

ابناء عشائر الدعوم في قضاء الهندية

الاثنين2/8/2022

الثاني من شهر محرم الحرام 1444