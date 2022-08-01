شيخ عام عشائر البوحسان : سنكون تحت راية المرجعية الرشيدة المتمثلة بالامام السيستاني

بيان / شيخ عام عشائر البوحسان

اخوتي ابناء عمومتي عشائر البوحسان في قضاء الرميثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ضل الضروف الراهنه والوضع الخطير الذي يمر بهِ بلدنا العزيز لابد من ان نحكم لغة العقل والابتعاد عن العواطف التي قد تجرفنا الى ما لايحمد عقباه ونؤكد لكم نحن دائم وابداً تحت راية المرجعيه الرشيده المتمثله بالامام السيستاني (دام ظله الوراف) وسنكون رهن الاشاره مع اي قرار يصدر منها بخصوص هذا الوضع فنحن مع المرجعيه الرشيده ، ونقترح لعقد مؤتمر عشائري عاجل اليوم حتماً لجميع عشائر وسادات وشيوخ محافظة المثنى وندعو من الله العلي القدير ان يحفظ بلدنا من كل مكروه

الشيخ علي حاجم ال سلمان

شيخ عام عشائر البوحسان

2022/8/1 الاثنين