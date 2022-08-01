مشعان الجبوري عن دعوة الصدر: إذا شاركنا معه فكيف سينظر أهلنا بعد توعد أنصاره في البرلمان بإبادتنا

علق النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التغيير.

وكتب الجبوري في تدوينة على منصة “تويتر” “شاركنا في تأسيس العملية السياسية، وعارضنا سلبياتها”.

وأضاف “ولا بد أن يكون لنا موقف من دعوة السيد الصدر إلى التغيير، ولكن لا أدري كيف سينظر إلينا أهلنا فيما لو أيدنا هذه الدعوة بعد ان شاهدوا هتافات المحتجين الذين سيطروا على البرلمان والتي تصفنا بالنواصب و تتوعدنا بالإبادة؟”.

واقتحم اتباع التيار الصدري، للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع، المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد، وصولًا إلى الدخول إلى مبنى البرلمان والاعتصام في اروقته؛ احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى تعليق جلسات مجلس النواب حتى أشعار آخر.