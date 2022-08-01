عشائر الاعاجيب في محافظة المثنى : نحن رهن اشارة المرجعية المباركة وعلى راسها المرجع المفدى السيد السيستاني

بيان / عشائر الأعاجيب في محافظة المثنى
بسم الله الرحمن الرحيم
((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..))
صدق الله العلي العظيم
الى/مقام المرجعيه الدينيه العليا سماحة الإمام السيد علي السيستاني ((دام ظله))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن ابنائكم أبناء عشائر الاعاجيب نعلن استعدادنا وجهوزيتنا التامه وتحت رهن اشارتكم وكما عهدتمونا في تلبية نداء الفتوى المباركه لتطهير أرض العراق. من رجس الدواعش الارهابين ... نحن اليوم نعلن استعدادنا لكل ماترونه مناسب في المكان والزمان للدفاع عن المقدسات وحماية الوطن الجريح .... وفي الوقت نفسه ندعوا الاخوه. الفرقاء السياسيين تغليب لغة الحوار والتفاهم بدل التصعيد لتجاوز الازمه الراهنه
اللهم احفظ العراق وشعبه واكفنا شر الفتن ما ظهر منها. وما بطن ..
الشيخ. منعم جبار منشد الصندوح....
عشائر الاعاجيب
محافظة المثنى
٢٠٢٢/٧/٣١
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