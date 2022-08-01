خطباء المنبر الحسيني وطلبة العلوم الدينية في النجف وكربلاء سيشاركون ضمن صفوف جماهير الاطار لتفويت الفرصة على البعث واعوانه

أكد خطباء المنبر الحسيني وطلبة العلوم الدينية اليوم الاثنين، أنهم سيتظاهرون ضمن صفوف جماهير الإطار التنسيقي، وذلك لتفويت الفرصة على البعث وأعوانه، بحسب تعبيرهم.

وبحسب بيان لهم، جاء فيه: “ونحن في رحاب ابا عبد الحسين وشهره المعظم ومن منطلق الشعور بالمسؤلية تجاه بلدنا العزيز وشعبنا الحسيني الصابر ولكي لا يقف طلبة العلوم الدينية وخطباء وسادة الحوزة الشريفة وقفة المتفرج ازاء ما يحصل من فتنة تطبخ على نار هادئة تكاد ان تذهب بتضحيات من لبى دعوى امامنا ومرجعنا السيد السيستاني حفظه الله بالجهاد الكفائي”.

وأضاف: “قررنا نحن خطباء وطلبة العلوم الدينية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبعض المحافظات العراقية ان نقف مع اخواننا في تظاهرات يوم غد لتفويت الفرصة على البعث المقبور واعوانه ومن يريد المساس بهذا البلد وشعبه ومقدساته”.