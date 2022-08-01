جهاز مكافحة الإرهاب يصدر بياناً بالتزامن مع الأحداث الجارية في الخضراء

نفى جهاز مكافحة الارهاب اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن انتشاره على طريق المطار وداخل المنطقة الخضراء.

وقال الجهاز في بيان انه “في الوقت الذي يواصل فيه جهاز مكافحة الارهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـش الارهاب وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده انتشار قطعات من الجهاز على طريق مطار بغداد الدولي وداخل المنطقة الخضراء واذ اننا ننفي ان تكون قطعاتنا منتشرة في اي مكان وهي مستمرة على تحقيق الامن وملاحقة فلول داعش الارهابي اينما وجد وان تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب ليس لها ولاءات الا للعراق وللمؤسسة العسكرية”.

وأضاف الجهاز أنه “في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة”.