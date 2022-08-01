بيان صادر عن ديوان قبائل ربيعة حول الاوضاع الجارية في العراق

بيان ديوان قبائل ربيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا الظرف الحساس من تاريخ العراق بلد علي والحسين وبلد الشهداء وبلد الجهاد والتضحية نعلن نحن أبناء قبيلة ربيعة أنّنا نقف سدّاً منيعاً للوقوف بوجه كل تخريب وإفساد واحتكام للفوضوية، وأنّ السّند الوحيد الذي يجب أن يلتزم به جميع الاطراف العراقية هو الدستور العراقي النافذ والقوانين التي تحتكم إليها الدولة، فنحن ضد كل توجّه مقابل الدّستور والقوانين والأعراف العراقية.

ومن هنا فإنّنا في قبيلة ربيعة في الوقت الذي ندعو فيه الجميع لتحكيم العقل والمنطق والسلمية المطلقة في كل التظاهرات، نبدي الاستعداد الكامل للحفاظ عن العراق دولة وشعباً، ولن نسمح بالمساس بالعراق وإحداث أي فوضى فيه، وكما كُنّا في تأريخنا جنوداً أوفياء للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فنحن اليوم جنود أوفياء في خطّ مرجعيتنا الرّشيدة المتمثلة بالإمام السيد علي الحسينيّ السيستاني نلتزم بنهجها الذي خطته في توجيهاتها وبياناتها بالحفاظ على وحدة العراق من شماله لجنوبه وبكل طوائفه، وبالاحتكام الى الدستور والقوانين النافذة، ونحن طوع أمر المرجعية الرشيدة في كل ما تأمرنا به.

ديوان قبائل ربيعة

1 محرم 1444

31 تموز 2022