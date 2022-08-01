رئيس تحالف العزم : الإحتكام للدستور وتغليب مصلحة البلد الأساس الذي نحتكم له

اعتبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الاثنين، أن الإحتكام للدستور وتغليب مصلحة البلد هو الأساس الذي نحتكم له.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، إن "الإحتكام إلى الدستور وتغليب مصلحة البلد العليا وحفظ الأمن والإستقرار والسلم الاهلي والإلتزام بلغة الحوار هو الأساس الذي نحتكم له ونعمل تحت سقفه وهو خيارنا الوحيد".

وأضاف أن "أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب الإ بصالح الإرهاب وأعداء العراق".