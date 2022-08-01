الإعلام الأمني: الأجهزة العسكرية والأمنية لا تتدخل بالشأن السياسي

أكدت خلية الإعلام الأمني، أن الأجهزة العسكرية والأمنية لا تتدخل بالشأن السياسي.

وقالت الخلية في بيان، "لقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أن ولاءها المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية"،

مؤكدة أنها "تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد".

وأضافت أن "في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية"، معتبرة أن "هذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث ننفي ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه".