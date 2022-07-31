اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية تدعو الى تظاهرات يوم غد

دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، اليوم الاحد، الى تظاهرات حاشدة يوم غد امام المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت اللجنة في بيان "ندعو ابناء شعبنا العراقي بكافة اطيافهم وفعالياتهم العشائرية والاكاديمية والثقافية الى ان يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت اركانها دماء الاف الشهداء، بوجه الطغيان الدكتاتوري و الاحتلال و الطائفية و الارهاب الداعشي".

واضافت: "مستقبل ابنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الامنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الاخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة والغاء شرعيتها واهانة مؤسساتها الدستورية والغاء العملية الديمقراطية فيها".

واشارت اللجنة الى ان "موعد التظاهرات سيكون عند الساعة الخامسة عصرا امام المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفيما يلي نص البيان :

بيان ..

ندعو ابناء شعبنا العراقي بكافة اطيافهم وفعالياتهم العشائرية والاكاديمية والثقافية الى ان يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت اركانها دماء الاف الشهداء،

بوجه #الطغيان_الدكتاتوري و #الاحتلال و #الطائفية و #الارهاب_الداعشي

ومستقبل ابنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الامنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الاخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة والغاء شرعيتها واهانة مؤسساتها الدستورية والغاء العملية الديمقراطية فيها.

فكونوا على العهد والوعد، وهيهات منا الذلة

#موعدنا غداً الساعة الخامسة عصراً على اسوار #الخضراء

اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة

٣١/ ٧/ ٢٠٢٢