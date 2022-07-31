تحالف العراق المستقل يدين استهداف مكتب النائب مصطفى جبار سند في البصرة

أدان تحالف العراق المستقل، اليوم الاحد، استهداف مكتب عضو التحالف النائب مصطفى جبار سند في البصرة.

وذكر بيان للتحالف ، أنه “يدين ويستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف مكتب النائب مصطفى جبار سند، من قبل نفر ضال تقف وراءهم جهات لا تريد الاستقرار لمحافظة البصرة، منتهكةً بأفعالها المُشينة، حرمة شهر محرم الحرام”.

ودعا التحالف “الحكومة متمثلةً بالجهات الامنية الى اجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الاعتداء من اجل التوصل الى الضالعين والجهات المغرضة التي تقف وراءهم”.

واكد التحالف “وقوفه الكامل مع النائب مصطفى جبار سند ورفضه الكامل لهذه السلوكيات المريبة والهادفة الى اسكات الاصوات المستقلة”.

وكان منزل النائب المستقل مصطفى سند قد تعرض الى اطلاق نار من قبل مجموعة تستقل سيارتين مما ادى الى حدوث اضرار مادية بالمنزل