خبير قانوني: لرئيس مجلس النواب صلاحية نقل الجلسات الى أي محافظة

اكد الخبير القانوني علي التميمي , الاحد , ان جلسات البرلمان يجوز نقلها الى أي مكان وباي محافظة عراقية وهي من صلاحيات رئيس مجلس النواب.

وقال التميمي في تصريح صحفي, ان ” لرئيس مجلس النواب صلاحية نقل جلسات البرلمان في أي محافظة عراقية وفي محافظات الإقليم بدلالة المادة ٢١ من نظام البرلمان الداخلي التي قالت تنعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء” .

وأضاف ان “الإشارة بإمكان عقدها في أماكن أخرى حيث تعني لفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان اي يمكن أن تعقد عند الضرورة في اي محافظة غير بغداد” .

وكانت مصادر برلمانية كشفت عن وجود تحركات نيابية مشفوعة بطلبات الى رئاسة مجلس النواب بنقل جلسات المجلس الى محافظة السليمانية بإقليم كردستان بسبب وجود اعتصام من قبل جمهور التيار الصدري في مبنى البرلمان .