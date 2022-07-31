انطلاق عملية امنية في بساتين “المخيسة” شمال شرق ديالى

أفاد مسؤول حكومي سابق، الاحد، بانطلاق عملية امنية في بساتين المخيسة شمال شرق ديالى.

وقال عضو مجلس ناحية ابي صيدا السابق( 30كم شمال شرق بعقوبة) احمد العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة انطلقت من محوريين لتمشيط بساتين المخيسة شرقي ناحية ابي صيدا بعد استهداف وكر داعشي بضربة جوية يوم امس مما ادى الى مقتل 3 ارهابيين”.

واضاف،ان” العملية تهدف الى رصد مكان الضربة وتمشيطه بشكل مباشر وتأمين البساتين المجاورة تحسبا من وجود مضافات واوكار اخرى للتنطيم الارهابي”