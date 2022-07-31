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الصحة توجه نداءً لزائري كربلاء


اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن اعداد خطة الاسناد الطبي الطارئ بمناسبة حلول شهرمحرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في العاشر من شهر محرم للعام 1444هـ -2022 م، فيما دعت الزائرين الى الالتزام بكافة اوامر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الاجراءات الوقائية.

وقال مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة فاضل عكلة الربيعي في بيان، ان "الخطة تهدف الى تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية بغية تقديم افضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين الكرام وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل حركة سيارات الاسعاف داخل المحافظات وخارجها وبمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركز الوزارة".

وأضاف ان "قسم الاسعاف الفوري قام بتهيئة سيارات الاسعاف ونشرها على مسارات الزائرين اضافة الى تنفيذ مصرف الدم الوطني حملات للتبرع بالدم وتجهيز الدم بكافة اصنافه الى المستشفيات القريبة من مناطق تجمع الزائرين، وتهيئة ردهات الطوارئ في كافة المستشفيات اضافة الى تهيئة ردهات اضافية تحسباً لاستقبال الحالات الطبية الطارئة، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والادوية المنقذة للحياة، وتهيئة فرق طبية وجراحية جاهزة وتحت الطلب، وتهيئة مفارز صحية ثابتة ومتنقلة على طريق سير الزائرين وارسال فريق طبي الى مدينة كربلاء المقدسة لمواجهة حالات التسمم ان حدثت قبل ثلاثة ايام من الزيارة".

 

وتابع انه "دائرة الصحة العامة دعت الى الالتزام بكافة اوامر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الاجراءات الوقائية ضد كوفيد19 والحمى النزفية والامراض الانتقالية الاخرى كما ان فرق الرقابة الصحية ستقوم بمتابعة الماء والغذاء الذي يقدم للزائرين".

 

 

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