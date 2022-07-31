الأخبار

القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة في بغداد


ألقت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية منفصلة، امتازت بالدقة والمباغتة، مكنتها من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش في بغداد".

واضاف البيان، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عدد من الأهداف الإرهابية المطلوبة في العاصمة، نفذت مفارز الوكالة عمليات نوعية استخدمت فيها الطرق الفنية والكمائن، أسفرت عن القاء القبض على هؤلاء الإرهابيين في مناطق متفرقة في العاصمة، بينهم المكنى (ابو احمد)، والمكنى (ابو حسين)، والمكنى (ابو عقبه) الذي كان يعمل في ما تسمى هيئة الأسرى بولاية نينوى، والمكنى (مهند)، والمكنى (ابو قاسم)، والمكنى (ابو عبد الله) العامل في ما تسمى هيئة التصنيع العسكري التابعة لعصابات داعش.

 

وتابع البيان ان "الجهود الاستخبارية المكثفة أثمرت عن القبض على احد الإرهابيين الخطرين كان ينتمى لعصابات داعش ضمن قاطع صلاح الدين، وإرهابي آخر مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة بمنطقة حي البتول في بغداد".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة توجه نداءً لزائري كربلاء
القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة في بغداد
رئيس كتلة بدر يدعو الى الاحتكام للعقل وتغليب مصلحة العراق ووقف التصعيد
قيادة عمليات كربلاء تؤكد عدم توجود قطوعات خلال زيارة العاشر من محرم
التربية تتخذ قراراً يخص الامتحانات الوزارية غداً
الحكومة العراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد
الناطق باسم حركة عصائب اهل الحق : الاطار اثبت من جديد تحليه بالمسؤولية والوعي الوطني بقبوله التهدئة
النائب السابق حسن فدعم : رفض السوداني يأتي خوفاً من نجاحه
الإطار التنسيقي يرجئ تظاهراته إلى إشعار آخر
النائب خالد العبيدي : لا حل أمام الجميع إلا بالحوار لقطع طريق الفتنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك