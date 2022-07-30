رئيس كتلة بدر يدعو الى الاحتكام للعقل وتغليب مصلحة العراق ووقف التصعيد

دعا رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي تقي الآمرلي، السبت، الكتل السياسية الى الاحتكام لمنطق العقل وتغليب مصلحة العراق ووقف التصعيد

وقال الامرلي في بيان ان “في ظل الاحداث الراهنة وما يمر به البلد من منعطفات خطيرة ادعو جميع الاخوة في الكتل السياسية الى الاحتكام لمنطق العقل وتغليب مصلحة العراق ووقف التصعيد وعدم جره الى منزلق الفوضى الذي لا يخدم الا أعداء العراق.. والعودة الى الدستور والقانون للخروج من الازمة الحالية لكي لا نرجع الى المربع الأول”.

واشار الامرلي على الحكومة تحمل مسؤوليتها في حماية الممتلكات العامه والحفاظ على أمن البلد ومؤسساتها.