قيادة عمليات كربلاء تؤكد عدم توجود قطوعات خلال زيارة العاشر من محرم

أعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، السبت، عن عدم وجود قطوعات خلال زيارة العاشر من محرم، فيما كشفت عن ضبط أكداس أسلحة ومخابئ للعدو خلال العمليات الاستباقية.

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “الطرق خلال زيارة العاشر من محرم ستكون مفتوحة لا توجد فيها قطوعات”.

وأضاف، أن “محافظة كربلاء المقدسة تحتوي على شوارع واسعة من شأنها أن تسهم في سهولة وصول الزائرين الى العتبات المقدسة”، لافتا الى أنه “مع كل خطة امنية تسبقها عمليات استباقية تشترك فيها قيادة عمليات كربلاء، وشرطة المحافظة، والحشد الشعبي باسناد طيران الجيش العراقي”.

وأشار إلى أن “العمليات الاستباقية أسفرت عن ضبط اكداس اسلحة ومخابئ للعدو”.