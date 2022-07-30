الأخبار

النائب السابق حسن فدعم : رفض السوداني يأتي خوفاً من نجاحه


رأى النائب السابق حسن فدعم، اليوم السبت، أن نتائج الانتخابات "المزورة" سبب الأزمة الحالية، فيما أشار إلى أن سبب رفض ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء هو "الخوف من نجاحه".

وقال فدعم خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "نتائج الانتخابات التي أجريت 10 تشرين الأول الماضي زورت نتائجها من أجل الوصول بالبلد إلى هذا الحال".

وبين، أن "ما يحصل اليوم، خطط لحدوثه قبل 10 شهور عبر الدفع بنزول جماهير الطرفين إلى الشارع، لكن الإطار التنسيقي تعامل بحكمة تجاه هذا المخطط".

وبشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، أشار فدعم إلى أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان من أشد الرافضين لترشيح السوداني في المرحلة الماضية".

وأضاف، أن "احد اسباب رفض السوداني هي الخشية من نجاحه مع حكومة لا وجود للتيار الصدري فيها"، مردفاً أن "السوداني لا يسير وفق الكصكوصة ولا يخضع لأحد وهو قادر على إدارة البلد في المرحلة الحالية".

ورأى فدعم، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو المستفيد من هذه الفوضى بل أنه أحد أطرافها".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب السابق حسن فدعم : رفض السوداني يأتي خوفاً من نجاحه
الإطار التنسيقي يرجئ تظاهراته إلى إشعار آخر
النائب خالد العبيدي : لا حل أمام الجميع إلا بالحوار لقطع طريق الفتنة
الشيخ قيس الخزعلي: دعوات قادة الإطار لتغليب لغة الحوار موقف متفق عليه بالاجماع
رئيس الجمهورية يدعو إلى التهدئة ويؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق
التنسيقي يصدر بياناً بشأن تظاهراته المرتقبة
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر السلمي "دفاعاً عن الدولة"
طائرات الـF16 تغير على وكر لداعش الارهابي وتحوله إلى ركام في ديالى
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي : حفظ السلم الاهلي وحمايه مصالح الشعب واجب شرعي ووطني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك