النائب خالد العبيدي : لا حل أمام الجميع إلا بالحوار لقطع طريق الفتنة

اكد النائب خالد العبيدي، اليوم السبت، انه لا حل أمام الجميع لتقويم مسار العملية السياسية إلا بالحوار لقطع طريق استثمار الفتنة.

وقال العبيدي في بيان :"نؤمن إن وجهتي نظر "التيار" و"الإطار" لتصحيح الأوضاع نابعة من حرصهما على تقويم مسار العملية السياسية التي لم تنجح إلا بإنتاج الفشل في إرضاء العراقيين وتلبية مطالبهم".

واضاف "لذلك لا حل أمام الجميع لحل الأزمة التي تعصف بالعراق حاليا، إلا بالحوار لقطع الطريق أمام كل من يسعى الى الاستثمار بالفتنة بين أهلنا وأبناء وطننا".