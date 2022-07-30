النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي ،السبت، أن الاطار التنسيقي تعرض لضغوط داخلية وخارجية من أجل التجديد لولاية ثانية للكاظمي.

وقال الجمالي في حديث لـ/ المعلومة/ إن” الوضع الذي وصل اليه الحال بسبب رفض التنسيقي التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهيه ولايته”، مؤكدا أن” الاطار رفض الكاظمي رفضا قاطعا لأنه متهم في الكثير من الخروقات القانونية والدستورية”.

وأضاف، أن” الكاظمي متهم في حادثة اغتيال قادة النصر، والأدلة تشير الى أن هناك يد في الحادثة من المخابرات التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي”.

وتابع، أن” الاطار التنسيقي لديه العديد من المؤشرات التي تثبت ان الكاظمي أخترق كل الثوابت القانونية واستغل منصبه من أجل تحقيق المنافع الشخصية أو السعي الى ولاية ثانيه”.

ودعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي, اليوم السبت, رئيس الجمهورية برهم صالح الى استخدام صلاحياته الدستورية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لعدم قدرته على حماية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.