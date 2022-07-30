علاوي يدعو التهدئة وضبط النفس والجلوس الى طاولة الحوار

دعا رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم السبت، القيادات السياسية والوطنية والسلطات الثلاثة الى التهدئة وضبط النفس اولاً ومن ثم الجلوس الى طاولة حوارٍ وطني.

وكتب علاوي على تويتر، قائلا إننا “نعيشُ الان في مرحلةٍ خطرة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة ولا تحتملُ مزيداً من التصعيد وتستوجب التحلي بالحكمة والاتزان ودرء الفتنة ولأنني اول من اسس لهذه العملية السياسية”.

واضاف انه “ومن منطلق الحرص على الوطن وشعبه الكريم ادعو من خلال هذه المبادرة القيادات السياسية والوطنية والسلطات الثلاثة الى التهدئة وضبط النفس اولاً ومن ثم الجلوس الى طاولة حوارٍ وطني عاجل يضعُ في اولوياته امن العراق ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه”