عضو بالفتح: لاتراجع عن دعم السوداني

اكد عضو تحالف الفتح محمد التميمي، السبت، عدم عن دعم ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فيما اشار الى أن الحكومة ملزمة بمنع الفوضى.

وقال التميمي في حديث صحفي،ان” العراق يمر بمرحلة حساسة جدا تتطلب مواقف وطنية داعمة لبناء الدولة والاسراع بتشكيل الحكومة مؤكدا بانه لاتراجع عن دعم السوداني وهو خيار الاطار التنسيقي بالاجماع”.

واضاف التميمي،ان” الحكومة ملزمة بمنع الفوضى بالشارع وحماية مقرات الاحزاب والمؤسسات الحكومية وان يكون لها دور محوري”، مؤكدا أن “من حق الجميع التظاهر على ان لايتعدى على حقوق الاخريين والتجاوز على أي مقر سياسي”.

واشار الى ان “كل القوى السياسية مدركة لخطورة بقاء حكومة تصريف الاعمال واهمية الاسراع بتشكيل الحكومة القادمة التي ستكون حكومة خدمات لانقاذ البلاد من ازماتها المتعددة”.