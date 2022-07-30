الحشد الشعبي يشدد من اجراءاته الامنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، السبت، بان قوات الحشد شددت من اجراءاتها الامنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال المصدر ان ” قوات الحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية بقايا التنظيم الاجرامي تنفيذ عمليات تسلل للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” قوات من الحشد الشعبي داهمت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية تمكنت من خلالها من الاستيلاء على اسلحة متنوعة ومتفجرات فضلا عن تدمير انفاق سرية تستخدم في عمليات الاختفاء وخزن الاسلحة”.

واوضح، أن “قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا بالتزامن مع زيادة اعداد منتسبيها في تلك المناطق لدواعي احترازية للحيلولة دون وقوع أي خرق امني “.