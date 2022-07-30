قيادي بالفتح يدعو رئيس الجمهورية لسحب صلاحيات الكاظمي

دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , السبت , رئيس الجمهورية برهم صالح الى استخدام صلاحياته الدستورية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لعدم قدرته بحماية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / ان ” الكاظمي والقيادات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء يفشلون بحماية المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعة ” , مشيرا الى ان ” هناك تواطؤ واضح من قبل الكاظمي”.

وأضاف ان ” الدستور العراقي يجيز لرئيس الجمهورية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء فكيف لرئيس حكومة تصريف الاعمال ” , داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح الى “استخدام صلاحياته الدستورية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم قدرته بحماية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية”.

وكان السياسي المستقل راغب اللهيبي أكد في وقت سابق، أن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي المستفيد الاول من فوضى بغداد، مشيرا الى أنه يحاول التمديد لنفسه.