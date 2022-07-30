حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان

أكد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، السبت ، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يخطط لإحداث تغييرات سياسية وأمنية مثيرة لعلامات استفهام بالتواطؤ مع الأمريكان.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوضع الأمني والسياسي في العراق أصبح محاطا بالغموض في ظل التحركات الكاظمي بالسيطرة على اهم مفاصل الدولة”.

وأضاف أن “الكاظمي يحاول باي شكل من الأشكال البقاء في منصبه الى إرضاء الأمريكيين”، مشيرا الى أن “هناك دور خفي لرئيس حكومة تصريف الاعمال يهدف إلى تحويل الأولويات الحكم مية إلى تلبية المطالب الأمريكية”.

ولفت الكرعاوي الى ان “العراق لم يعد يتحمل بقاء الكاظمي فترة أطول في السلطة وهو سبب الأزمات السياسية والأمنية التي تحدث بين الحين والآخر”.

وأكدت أطراف سياسية المضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تم اختيار محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء ، موضحة أن الإطار التنسيقي ماض بتشكيل الحكومة بعيدا عن إعادة الكاظمي للمنصب مرة أخرى.