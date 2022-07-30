السياسي المستقل راغب اللهيبي : الكاظمي المستفيد الاول من الفوضى ويحاول تمديد ولايته

اكد السياسي المستقل راغب اللهيبي، السبت، أن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي المستفيد الاول من فوضى بغداد، مشيرا الى أنه يحاول التمديد لنفسه.

وقال اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بغداد تشهد حالة تقترب من الفوضى خاصة مع اقتحام الخضراء قبل ايام دون اي اجراءات لحماية المباني الحكومية بسبب ضعف حكومة الكاظمي”.

واضاف اللهيبي،ان” الكاظمي المستفيد الاول من اي فوضى قادمة لانها محاولة اخرى لفرض نفسه لادارة مرحلة انتقالية بضغط بعض القوى السياسية التي تحاول فرض اراءها بتشى الصور”.

واشار الى ان” مايحدث في بغداد قد يقود البلاد الى مرحلة حرجة من الصراعات والفوضى”، مؤكدا “احترام القانون والدستور وترك المجال امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة القادمة”.