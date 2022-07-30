مستشار عسكري: حادثة تجول عناصر المخابرات الاميركية في حزام بغداد ينذر بمؤامرة جديدة

كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، عن تسجيل تزايد مخيف للمخابرات الاميركية في مناطق حزام بغداد، مبينا ان تجوال العناصر الاستتخبارية في مناطق مضطربة امنيا يثير علامات الاستغراب بشأن علاقتها بالاغتيالات الاخيرة.

وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المخابرات العراقية والحكومة لم تجب لغاية الان عن التحركات الاخيرة لجهاز مخابرات امريكا عبر عناصره وبملابس مدنية في اطراف بغداد”، مبينا ان”القوة الاميركية المعتقلة نقلت الى قيادة الفرقة الخاصة ولم يتعرض لها باي استجواب ما يثير الاستغراب”.

واضاف ان “تجوال العناصر الاستخبارية الاميركية بملابس مدنية وبعجلات مدنية يبين تفاصيل جديدة بشأن ملف الاغتيالات وينذر بمؤامرة جديدة سيما مع تجول تلك العناصر في مناطق امنية رخوة وتعد خاصرة بغداد الامنية”.

وحذر الاعسم من “استمرار اضطراب الوضع الامني في اطراف ناحية جرف النصر بالتزامن مع الزيارة الاربعينية ومحاولة اطراف خارجية باثارة الفوضى واشعال حرب داخلية