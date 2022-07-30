المحلل السياسي هاشم الحبوبي : المخابرات الامريكية والخليجية تحاول اذكاء الفتنة

دعا المحلل السياسي هاشم الحبوبي , السبت , القوى السياسية الى اللجوء للعقلانية وعدم التصعيد والتحشيد الشعبي لكي لاتفسح المجال للمخابرات الامريكية والخليجية الى التدخل بصورة غير مباشرة لاذكاء الفتنة , مشيرا الى ان جميع أعداء العراق يحاولون تأجيج الفتنة عبر الاعلام الأصفر.

وقال الحبوبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الخلافات والتقاطعات السياسية لايمكن حلها بالقوة او التهديد او أي صورة أخرى من صور العنف وانما الجلوس الى طاولة الحوار وتقديم تنازلات ” .

وأضاف ان “التصعيد الشعبي والتحشيد الجماهري فيه خطورة على الامن والسلم الأهلي خوفا من استغلاله من تدخل المخابرات الامريكية وبعض أجهزة دول الخليج لتأجيج الفتنة”، داعيا الى “اللجوء لحكم العقل والجلوس لحل أي خلاف”.

وأشار الحبوبي الى ان “جميع أعداء العراق يحاولون تأجيج الفتنة عبر الاعلام الأصفر وهذا ما نلمسه من خلال متابعتنا لتلك الوسائل”.