الخبير الأمني صباح العكيلي : اللاعب الخارجي يحاول خلط الأوراق وتعميق الفرقة بين الاخوة

حذر الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , من استثمار اللاعب الخارجي للازمة الحالية من اجل خلط الأوراق وتعميق الفرقة بين الاخوة وتمرير مخططه الخبيث الذي تقوده أمريكا بادوات سعودية واماراتية .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , إن “الخلاف السياسي لا يحل بتعطيل السلطة التشريعية واقتحام المنطقة الخضراء واهانة السلطة التشريعية واستفزاز مشاعر شريحة واسعة من الشعب العراقي الذي ينتظر بشغف تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “تعطيل تشكيل الحكومة بالتأكيد يخدم الاجندات الخارجية وعلى راسها المخطط الأمريكي ووتنفيذه بادوات سعودية إماراتية ” .

وأضاف العكيلي، ان “أي تحرك او فعل لايصب بالمصلحة الوطنية دليل بوجود ايدي خارجية الى استقرار العملية السياسية”، محذرا من “استمرار الازمة حتى لاتستثمر من قبل اللاعب الخارجي لاجل خلط الأوراق وتعميق الفرقة بين الاخوة” .

واوضح العكيلي ان “الاطار التنسيقي عجز من خلال مبادراته للخروج بحلول وسطية , الا ان الطرف الاخر يستخدم العناد وفرض الارادات لاجل حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وهذا ما يصبو اليه ” .