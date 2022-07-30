مركز اوروبي: تركيا الداعم الاول لداعش الارهابي وبغداد تغاضت عن الملف

اكد مدير المركز العراقي الأوربي للتنمية حسن العزاوي، السبت، تورط تركيا بدعم المجاميع الارهابية في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية هي من تركت الملف دون محاسبة انقرة.

وقال العزاوي في حوار متلفز إن “الاتحاد الأوروبي بات مستاءً من الخروقات التركية للمواثيق الدولية سيما بعد الاعتداء على دهوك”.

واضاف ان ” تركيا الداعم الأول للارهاب في العراق ودول المنطقة و هناك تقصير حكومي عراقي في مواجهة التدخل العسكري التركي منذ بدايته”.

واشار العزاوي الى انه ” يجب مسالة رئيس اركان الجيش عن الجهات التي طلبت منه عدم الحديث عن التواجد التركي والعدد الحقيقي للقوات التركية والمقرات وسبب السكوت عنهم”.