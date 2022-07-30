شرطة النجف تنفي اسقاط طائرة مسيرة في المحافظة

نفت مديرية شرطة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إسقاط طائرة مسيرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان "لا تصدق او تروج او تتفاعل مع أي خبر أمني يتعلق بمحافظة النجف اطلاقا الا من خلال الصفحة الرسمية لشرطة المحافظة تفاديا لتاثير الاشاعة المُهدده لامن المجمع والتي يطمح اصحاب الغايات البغيضة ترويجها فإلى ذلك اقتضى التنويه".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت انباء نسبتها الى مديرية شرطة النجف الاشرف حول اسقاط طائرة مسيرة كانت متجهة الى منطقة الحنانة في محافظة النجف.