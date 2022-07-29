الفريق الركن الفريجي: كركوك عراقية بامتياز.. ولن نسمح بالاعتداء على أي مواطن

أكد قائد عمليات المقر المتقدم الفريق علي الفريجي اليوم الجمعة، أن محافظة كركوك عراقية بامتياز ولن نسمح بالتجاوز على أي مواطن.

وقال الفريجي في بيان “نلتقي ابناء شعبنا من اهالي كركوك ونقول للجميع ان حقوق المكونات في كركوك محفوظة”، مضيفاً: “نقف في مسافة واحدة امام جميع المكونات والقوميات ولن نسمح بالاعتداء على اي مواطن سواء كان (كرديا، عربيا، تركمانيا)، الجميع محترمون في كركوك”.

وتابع: “انا كقائد العمليات في كركوك افتخر بأني عراقي وسادافع عن جميع المكونات، كركوك عراقية بامتياز”.