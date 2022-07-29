ممثل المرجعية الدينية يدعو إلى حفظ الدماء ووحدة الصف

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة، إلى حفظ الدماء ووحدة الصف، كما شدد على ضرورة الابتعاد عن ’التنازع والتناحر’.

وقال الشيخ الكربلائي في كلمة له خلال مراسم تبديل الرايات، تابعتها ايرث نيوز، إن “الإمام الحسين عليه السلام يريد منا جميعاً أن نتحمل المسؤولية في المحافظة على الثورة_الحسينية وإصلاح أنفسنا وعوائلنا”، مضيفاً أن “الإمام_الحسين عليه السلام يريد منا أن نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية”.

وتابع: “حافظوا على وحدتكم وعيشوا بسلام ووئام، فالإمام الحسين يريد منا أن نرعى حرمة الأموال العامة والخاصة ويريد منا أن تبتعد العشائر الكريمة عن التنازع الذي تسفك فيه الدماء”.

وأشار إلى أن “الإمام الحسين يريد منا أن نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية”، قائلا: “كربلاء تريد منا أن نحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدننا المقدسة وداخل أنفسنا”.