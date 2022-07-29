قيادي بالفتح: سنطرح ملف خلية الطارمية على ” الأمن النيابي”

أكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، الجمعة، انه سيطرح ملف خلية الطارمية على الامن النيابي.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول كشف خلية مرتبطة بالمخابرات الامريكية في منطقة الطارمية ضمن حزام بغداد امر بالغ الخطورة ويستدعي موقف واضح من قبل الجهات الامنية لبيان خفايا الامور”.

واضاف التميمي،ان” الملف سيطرح على الامن النيابي من اجل تشكيل لجنة للوقوف على طبيعة نشاط تلك الخلايا المخابراتية وماهو حقيقة وجودها في الطارمية مؤكدا بان هناك ضبابية تحتاج الى اجوبة شافية حيال حقيقة تلك الخلية “.

واشار الى ان” لايمكن القبول بان يصبح العراق ارض لنشاط دوائر مخابراتية دولية مؤكدا بان مطالبته بكشف غموض ماحدث في الطارمية لانها يؤمن بانه تسكون مفتاح لاسرار كبيرة خاصة وان الدعم الاجنبي للجماعات الارهابية امر لايختلف عليه اثنان”.

وكانت مقاطع فيديوية عدة نشرت مؤخرا عن ضبط خلية مرتبطة بالمخابرات الامريكية كشف امرها في الطارمية”